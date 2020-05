Oppositie kritisch voor nieuw mobiliteitsplan: “De fietsers in het centrum krijgen een functie als levend schild” Wouter Demuynck

05 mei 2020

19u09 0 Geel Op de digitale gemeenteraad van Geel was maandagavond vooral het vernieuwde mobiliteitsplan, waarvan de uitwerkingsnota ter goedkeuring voorlag, voer voor discussie. Pijlers van dat plan zijn een fietszone in de stadskern en eenrichtingsverkeer in Elsum. Volgens de oppositie is het plan een maat voor niets omdat er weinig tot niets verandert. De oppositiepartijen zijn wel te vinden voor de fietszone, maar vrezen dat de veiligheid van de fietsers er niet gegarandeerd kan worden.

Het nieuwe mobiliteitsplan is in feite een verdieping van het bestaande mobiliteitsplan uit 2012. De betrachting van die herziening is vooral om Geel goed bereikbaar, maar beperkt doorrijdbaar te maken. Een belangrijke wijziging is de invoering van een fietszone, een aaneenschakeling van fietsstraten in het centrum. Die zone reikt in het noorden tot het station en in het zuiden tot aan de Gasthuisstraat. In het westen start de zone ter hoogte van de Kabienstraat, Possondries en Veldstraat. In het oosten gaat het om de Amandus-De-Vosstraat en Rozendaal.

Qua verkeerscirculatie ondergaat vooral Elsum enkele wijzigingen. Zo zal de Lebonstraat enkelrichting worden van de Patronaatstraat tot Kabienstraat en Elsum zelf wordt enkelrichting van Kabienstraat tot aan de kapel van Valkenborch. Ook de Violetstraat wordt enkelrichting van Baantveld naar Elsum, net zoals de Eikenstraat van Dr. Peetersstraat naar Drijhoek. Met die ingrepen wil de stad meer ruimte creëren voor zwakke weggebruikers. Buiten Elsum wordt ook Possonsdries enkelrichting van Anemoonstraat richting Werft.

Lege doos

De oppositie toonde zich kritisch voor het mobiliteitsplan op de digitale gemeenteraad, die live via de Facebookpagina van Stad Geel kon gevolgd worden. De Brugpartij sprak onder meer over een lege doos en een gemiste kans om de veiligheid en leefbaarheid van Geel sterk te verhogen. “De fietszone kan enkel werken als er een gezonde verhouding is tussen fietsers, in de meerderheid, en wagens die in de minderheid zijn. In Geel is die verhouding ruimschoots omgekeerd, maar van maatregelen om eraan te sleutelen in totaal geen sprake”, aldus raadslid Dirk Kennis.

“De schepen denkt dat de fietsers de auto zullen ontmoedigen, maar zijn plan had de auto moeten ontmoedigen. Dit plan keert de logica om. We zijn voorstander van de fietszone, maar die kan in deze context niet werken en zal daarom geen impact hebben op meer veiligheid voor fietsers. De fietsers in het centrum krijgen in dit plan een functie als levend schild. Het nieuwe circulatieplan voor het centrum is bovendien, op drie straten in Elsum na, hetzelfde als het oude.”

Geen alternatieve wegen

Open Vld sloot zich aan bij het standpunt van De Brugpartij wat de fietszone betreft. “Voor zo’n fietszone moet aan bepaalde voorwaarden voldoen worden, zoals een beperkte snelheid, beperkt autoverkeer en de juiste infrastructuur. De schepen gaat ervan uit dat die voorwaarden er komen door het invoeren van fietsstraten, dat de auto opeens als bij wonder zal verdwijnen”, zegt raadslid Lieselotte Thys. “Er zijn geen alternatieve wegen, wat voor files zal zorgen door auto’s die achter de fietser moeten blijven.”

Gerommel in de marge

Ook PVDA vindt het mobiliteitsplan niet ambitieus genoeg. “Wat nu voorligt zal slechts zorgen voor wat gerommel in de marge. De fietszone vinden we een goede maatregel, maar we vrezen dat de veiligheid van fietsers niet gegarandeerd kan worden zolang doorrijdend verkeer niet actief uit het centrum geweerd wordt”, meent raadslid Greet Daems.

“We stellen ons ook vragen bij de inrichting van de Nieuwstraat, de Geelse winkelstraat bij uitstek. Schepen Pareijn laat weten dat de route via de Nieuwstraat ontraden zal worden. Hoe dat zal gebeuren, wordt volgens hem nog verder onderzocht. We vinden het onaanvaardbaar dat in deze fase van het mobiliteitsplan hier nog geen concrete voorstellen kunnen gegeven worden.”

Ontmoedigend effect voor automobilisten

Schepen van Mobiliteit Marlon Pareijn (CD&V) pareert de kritiek dat de veiligheid van de fietser niet gegarandeerd zou zijn. “In het centrum rijden auto’s nu 30 km/u, wat in de toekomst toe eerder 15 of 20 km/u zal zijn. Dan kan je toch niet zeggen dat het onveiliger wordt. De politie zal daarin ook een belangrijke rol spelen door middel van grootschalige snelheidscontroles en toezicht op het niet voorbijsteken van fietsers. Dat zal wel degelijk een ontmoedigend effect hebben voor automobilisten.”

“Dat er in verhouding meer fietsers moeten zijn is voor mij ook een aandachtspunt. Maar ook op dit moment zijn er al bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld de spoorwegovergang, waar er meer fietsers zijn. We gaan moeten kijken wat het effect is van die fietszone. Ik denk dat dat groot gaat zijn. Wat de Nieuwstraat betreft: op korte termijn gaan we het dwarsparkeren en straatparkeren aanpakken en meer inzetten op beleving zodat de auto het idee krijgt dat die daar niet op zijn plaats is. De parking zal inderdaad bekeken moeten worden, maar in het plan staat nog steeds dat die geënt moet worden op de Kollegestraat.”

Beleidsplan

De gemeenteraad keurde het mobiliteitsplan zonder de steun van de oppositie goed. Bij de stemming onthield Open Vld zich en stemden Vlaams Belang, De Brugpartij en PVDA tegen. Vlaams Belang-raadslid Ivan Wartel hield het kort. “We wilden ons eerst onthouden, maar na de uitleg van de schepen gaan we tegen stemmen.”

Op basis van de goedgekeurde uitwerkingsnota wordt het beleidsplan uitgeschreven met een plan van aanpak voor de korte, middellange en lange termijn. Het invoeren van fietsstraten zal gefaseerd gebeuren. De stad wil een eerste deel van de fietszone nog voor de zomer realiseren.