Exclusief voor abonnees Opmerkelijk ‘oehoesprookje’ in het balkonnest van Gelenaar Jos is ten einde: “Risico op fatale afloop na een zoveelste val werd te groot” Jurgen Geyselings

03 juni 2020

15u46 8 Geel De drie oehoekuikens die sinds april op een appartementsbalkon in het centrum van Geel huisden, werden door de bewoner naar het Natuurhulpcentrum gebracht. “Steeds vaker tuimelden de jongen naar beneden en het risico op een slechte afloop werd te groot”, klinkt het wijselijk.

Het verhaal van de drie oehoekuikens die ter wereld kwamen op een balkon van een appartementsgebouw in het centrum van Geel en er de eerste weken van hun leven doorbrachten kwam dinsdag na een tweetal maanden tot zijn einde. De drie oehoejongen kwamen steeds vaker ten val vanop het balkon en belandden zo op de openbare weg, waardoor het risico voor de uilskuikens te groot werd. Jos Baart (64) die al meer dan zestig dagen het gezelschap van de jongen aan zijn raam heeft, bracht ze met pijn in het hart naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, waar ze een gerust en veilig uilenleven kunnen leiden.

