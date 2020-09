Opgepompt water van bouwproject loopt naar Zeggeloop: “Terug laten infiltreren in de bodem in plaats van versneld naar de zee laten stromen” Wouter Demuynck

17 september 2020

15u53 0 Geel Nog enkele maanden wordt er grondwater opgepompt om de bouwput in de Lebonstraat, waar vroeger café Castaar stond, droog te houden. Het Geelse stadsbestuur legde aan de bouwheer op dat dit opgepompte water naar de Zeggeloop moet worden afgevoerd om zo het schaarse grondwater aan te vullen in plaats van het water naar de zee te laten stromen.

Indien het water aangesloten zou worden op de riolering in de Lebonstraat zelf, dan zou het afgevoerd worden naar het zuiveringsstation in Stelen. Het gezuiverde water zou nadien geloosd worden in de Grote Nete en zo versneld afgevoerd worden naar de zee. “Gezien de steeds groeiende droogteproblemen in Vlaanderen is dat niet te verantwoorden”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Terug infiltreren in de bodem

“We hebben daarom beslist om de bouwheer op te leggen om dit opgepompte water aan te sluiten op de straatkolken van de Technische Schoolstraat. De riolering is daar een gescheiden stelsel dat regen- en afvalwater afzonderlijk afvoert. Nu wordt dit zo goed als zuivere grondwater van de werf geloosd in de bufferbekkens achter de GO!-schoolgebouwen, waarna dit eventueel nog verder via de te droge Zeggeloop richting Kleine Nete stroomt. Op deze wijze zal het overgrote deel van dit opgepompte water terug infiltreren in de bodem en zo het steeds schaarsere grondwater terug aanvullen, in plaats van versneld naar zee te laten stromen.”

Om het water af te voeren loopt de buis over het voetpad aan de hoek van de Technische Schoolstraat en het paadje naast het stadspark. In de Technische Schoolstraat en aan de ingang van het stadspark aan de kant van het paadje is er een helling over de buis gemaakt. Er wordt dan ook aangeraden om met kinder- en rolwagens een van de andere ingangen van het park te nemen.