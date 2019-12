Opening fietsostrade loopt vertraging op Toon Verheijen

28 december 2019

19u52 0 Geel Het deel van de fietsostrade tussen Rauwelkoven en de Langstraat in Larum (Geel) had normaal tegen het einde van dit jaar afgewerkt moeten zijn, maar het plaatsen van de draadafsluiting heeft vertraging opgelopen.

Die werken zullen vermoedelijk pas tegen februari afgerond worden. Daardoor kan het fietspad nog niet opengesteld worden, want de draadafsluiting was een van de veiligheidsvoorwaarden die Infrabel heeft opgelegd.

Ondertussen is de aannemer wel al gestart met de grondwerken tussen de Heistraat in Geel en de Merelstraat in Mol. Deze werken worden na de kerstvakantie verdergezet. Zonder al te veel tegenslagen hoopt de provincie tegen de zomer van 2020 de aanleg van deze fietsweg van bijna vijf kilometer af te ronden.

