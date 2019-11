Openbaar onderzoek voor nieuw containerpark gestart Wouter Demuynck

20 november 2019

00u12 0 Geel Het openbaar onderzoek rond het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor het nieuwe containerpark in Winkelomheide is recent van start gegaan. Met het RUP kan het perceel in Winkelom, dat nu nog landbouwzone is, omgezet worden naar een zone voor gemeenschapsvoorzieningen.

Het huidige containerpark op Drijhoek, vlak naast de Westelijke Ring gelegen, is veel te klein en kan ter plaatse ook niet uitbreiden. Op basis van een uitgebreid locatie-onderzoek kozen het stadsbestuur en intercommunale IOK Winkelom, meer bepaald vlak naast motorfietsendealer Harley-Davidson, uit als nieuwe locatie. Op die locatie is er veel meer ruimte dan op het huidige containerpark, waardoor de lange wachtrijen verleden tijd zouden moeten worden.

Zone voor gemeenschapsvoorzieningen

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor het nieuwe containerpark werd op maandag 30 september voorlopig vastgesteld door de Geelse gemeenteraad. Het RUP voorziet dat de bestemming van het perceel waar het park zal worden gerealiseerd omgezet wordt van landbouwzone naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen, zodat de bouw van een containerpark mogelijk wordt. Een ruime buffering rond het park is eveneens opgenomen in de plannen om eventueel overlast tot een minimum te beperken.

Het openbaar onderzoek voor het RUP is op 15 november gestart en loopt nog tot en met 13 januari 2020. De plannen, toelichtingsnota en verdere informatie over het openbaar onderzoek zijn te vinden op https://www.geel.be/nieuwrecyclagepark. Op dinsdag 3 december vindt er ook een infoavond plaats om 19.30 uur in vergaderzaal 1.14 van het stadhuis.