Open Vld wil verlichting langs Malosewaver in bossen van Bel: “Fietsers zijn nu minder zichtbaar en zien moeilijker wat er op de weg ligt” Wouter Demuynck

04 februari 2020

16u11 3 Geel Een delegatie van Open Vld Geel deelde maandagochtend blauwe reflecterende armbanden uit aan fietsers op Malosewaver. Met de actie vraagt de partij aan het gemeentebestuur om verlichting langs de donkere weg doorheen het bos te plaatsen, zodat fietsers veiliger kunnen gebruik maken van de weg.

Volgens Open Vld is er dringend nood aan verlichting op de donkere weg door de bossen van Bel, aangezien heel wat schoolgaande kinderen de verbinding gebruiken als alternatief voor de Molseweg. “Het is een vraag die al jarenlang op het verlanglijstje van de inwoners van Bel staat. Het is absoluut minder veilig om in het donker te fietsen”, zegt Myriam Smets, voorzitter van Open Vld.

“Niet alleen omdat je veel minder zichtbaar bent in het verkeer, ook omdat je moeilijker kan zien wat er op de weg ligt. En door de bomen liggen er vaak bladeren en takken op de weg, wat het voor de fietser nog onveiliger maakt.”

Impact op natuur beperken

De partij zette haar standpunt kracht bij door maandagochtend blauwe reflecterende armbanden aan de fietsers uit te delen. De liberalen menen bovendien dat de verlichting wel degelijk in het waardevol natuurgebied ingepast kan worden. “Er zijn voldoende technologische alternatieven om de lichthinder en de impact op de natuur te beperken”, vervolgt jongerenvoorzitter Berten Kempen.

“Zo kan er voor lichtschuwe dieren, zoals vleermuizen, gewerkt worden met een andere lichtkleur of kan er gebruik gemaakt worden van bewegingssensoren die de straatverlichting doen oplichten wanneer er effectief een fiets passeert. Als we meer mensen op de fiets willen krijgen, moeten we onveilige situaties zoals deze echt durven aanpakken.”