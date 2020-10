Open Vld vraagt heropstart van de rommelmarkt: “’t Metteke is het hart en ziel van onze stad” Wouter Demuynck

02 oktober 2020

15u29 0 Geel Op de gemeenteraad van woensdagavond pleitte oppositiepartij Open Vld voor de heropstart van de rommelmarkt in Geel. Volgens schepen van Lokale Economie Tom Corstjens (N-VA) wordt de zaak bemoeilijkt doordat de rommelmarkt geen vaste abonnementen heeft. “De heropstart staat gepland in het voorjaar van 2021.”

De dinsdag- en zaterdagmarkt van Geel zijn intussen al weer een tijdje aan de gang sinds het coronavirus in onze contreien toesloeg. Naast een versmarkt op Werft is er op zaterdag normaal gezien echter ook een rommelmarkt op de Havermarkt. Die laatste is in tegenstelling tot de andere markten evenwel nog niet heropgestart.

Raadslid Lieselotte Thys (Open Vld) peilde op de gemeenteraad naar de reden van die beslissing. “’t Metteke is al sinds mensenheugenis het hart en ziel van onze stad. Gelenaars van allerlei allooi komen gezellig kuieren of jagen naar schatten. Bovendien zorgen deze schattenjagers voor maar liefst 60% van de omzet van de reguliere marktkramers. Wij hebben er alle begrip voor dat ’t Metteke een tijdje niet kon doorgaan maar zien dat andere steden en gemeenten, zoals in Antwerpen en in Dessel, de rommelmarkten terug mogen plaatsvinden. We begrijpen niet dat dit in Geel, met de nodige maatregelen, niet zou kunnen.”

Geen registratie

Schepen Tom Corstjens (N-VA) verklaarde dat de heropstart van de rommelmarkt geen evidente kwestie is. “Voor de versmarkt zijn er abonnementen en dus weten we wie de verkoop doet. Voor de rommelmarkt is dat niet het geval, waardoor er geen registratie gebeurt van de verkopers. Met de mensen van de zaterdagmarkt hebben we vier weken geleden voor het laatst een meting gehad. Van de rommelmarkt was er geen vertegenwoordiging aanwezig, hoewel er een uitnodiging verstuurd was”, aldus Corstjens.

“We hebben een aangename rommelmarkt en willen die vrij snel opstarten, maar dat zal pas gepland staan voor het voorjaar van 2021. Er is een plan opgemaakt dat we spoedig zullen tonen.”