Open Vld telt vrachtwagens aan school in Sint-Dimpna: “Stad respecteert eigen akkoord niet” Wouter Demuynck

17 september 2019

13u04 0 Geel Een delegatie van Open Vld Geel trok maandagochtend naar het Sint-Dimpaplein om er het zware vrachtverkeer in kaart te brengen. De liberalen stelden tot hun verbazing vast dat ook zware voertuigen van de stad Geel de revue passeerden, hoewel het stadsbestuur een charter heeft ondertekend om op het begin en einde schooldagen geen werftransport aan scholen te laten rijden.

Het stadsbestuur ondertekende eind juni het charter werftransport, dat stelt dat er geen werftransport in schoolomgevingen is toegelaten tijdens de begin- en einduren van scholen. Koen Maes, Johan Coppens en Lieselotte Thys van Open Vld Geel deden maandagochtend een telling van zwaar vrachtverkeer. Ze telden 68 grote vrachtwagens en vier tractoren, maar dat was nog niet alles.

“Tussen 7.45 uur en 8.45 uur zagen we tot onze grote verbazing ook werfverkeer van de stad Geel over het drukke kruispunt rijden, ondanks het charter werftransport”, klinkt het bij de liberalen. “Tel er dus gerust nog drie grote vrachtwagens, twee werfvoertuigen met aanhang en twee graaftractoren van de stad bij. Op het moment dat de meeste lagereschoolkinderen aankwamen zagen we zelfs een vrachtwagen uit het Laar komen. Ik kon oprecht mijn ogen niet geloven”, zegt Lieselotte Thys. “Dat brengt het totaal op meer dan 70 vrachtwagens.”

Schepen van Mobiliteit Marlon Pareijn (CD&V) zegt dat de voertuigen van de stad geen fout hebben gemaakt. “We hebben het charter ondertekend en hebben de intentie om dat uit te voeren, maar samen met de handelaars, aannemers en bouwbedrijven moeten er nog concrete afspraken gemaakt worden. Bovendien is de Gasthuisstraat een gewestweg, waar wij niks kunnen opleggen. Het is aan het Vlaams gewest om daarover te oordelen.”