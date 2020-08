Op dagtrip naar de Zuiderkempen: struin door de landduinen, geniet van de kunst van Da Vinci en ervaar het stappen op klompen

Geel

Het coronavirus heeft een rem gezet op verre reizen, hoog tijd dus om Vlaanderen te herontdekken met enkele dagtrips. In de Antwerpse Zuiderkempen, bijvoorbeeld. Wij selecteerden acht bezienswaardigheden in de Zuiderkempen om samen met je partner, je gezin of gewoon alleen te doen. Ravotten op de Keiheuvel, stappen met klompen op het Klompenbelevingspad of van de stilte genieten in de Abdij van Tongerlo? Een dagtrip naar de Zuiderkempen staat garant voor plezier voor jong en oud. Dagtrips naar andere regio’s vind je in dit dossier