Oorzaak van brand bij Grieks restaurant El Greco nog niet duidelijk Wouter Demuynck

24 januari 2020

18u36 0 Geel In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er een brand gewoed bij het Grieks restaurant El Greco op de Pas in Geel. De omvang van de schade en de oorzaak van de brand zijn nog niet duidelijk.

Het parket kwam het pand vrijdagvoormiddag verzegelen. Het is nog niet duidelijk of het om brandstichting gaat of dat de brand accidenteel ontstond. “De oorzaak wordt nog onderzocht”, klinkt het.

Volgens uitbater Koray Akav werd het pand om 16 uur weer vrijgegeven. “Ik denk niet dat ze het bestempelen als een verdachte brand, in dat geval zouden ze het pand niet vrijgeven. Alles gaat nu onderzocht worden door de experts. Hoe groot de schade is zal ook nog moeten blijken.”