Oorzaak van aanhoudende wateroverlast in Ten Aard wordt onderzocht Wouter Demuynck

24 augustus 2020

14u05 1 Geel Het Geelse stadsbestuur onderzoekt samen met rioolbeheerder Aquafin wat de oorzaak is van de aanhoudende wateroverlast in Ten Aard. Tijdens de hevige regenbuien van de afgelopen weken ontstonden er daar regelmatig problemen.

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken gevonden die door rioolbeheerder Aquafin verder onderzocht worden. “Hopelijk hebben we binnen enkele weken uitsluitsel over de oorzaak en de te nemen maatregelen. De meldingen die wij reeds ontvangen hebben van de bewoners leveren zeer nuttige informatie op”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Wie te maken krijgt met wateroverlast, kan dat steeds aangeven via het meldingsformulier op de website. Bij voorkeur vermeld je ook of deze problemen vroeger al aanwezig waren of dit pas recent een probleem is. Soms zijn er problemen door wateroverlast die de stad kan oplossen, maar dat is niet altijd het geval.”