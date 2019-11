Onderzoek naar moord op Sara (21) afgerond: ex-vriend én zijn ouders op weg naar assisen Jef Van Nooten

05 november 2019

19u45 0 Geel Het parket in Turnhout heeft het onderzoek afgerond naar de moord op Sara Laeremans (21) uit Geel. Niet alleen haar ex-vriend Glenn M. (27) is op weg naar assisen. Ook zijn ouders Patrice M. (52) en Inge M. (47) worden nog altijd verdacht van betrokkenheid bij de moord.

Het lichaam van Sara Laeremans werd op 22 oktober 2017 aangetroffen in haar appartement aan Brigandshof in Geel. Het was de familie van Sara die alarm sloeg, omdat ze niet kwam opdagen voor een ontbijt. De kinderen van Sara verbleven op dat moment bij hun vader Glenn M. uit Izegem. Hij kwam meteen in het vizier van de speurders, maar de man kreeg een alibi van zijn ouders Patrice M. en Inge M.. Na bijna een jaar volgde dan een doorbraak in het onderzoek. De speurders ontdekten dat Glenn en Patrice met de trein vanuit West-Vlaanderen naar Geel zijn gereisd, waarna de feiten hebben plaatsgevonden.

De ouders van Glenn hadden hun zoon dus een vals alibi verschaft. Moeder Inge M. zou op de hoogte zijn geweest van de plannen en op de kinderen van Glenn en Sara hebben gepast.

In oktober 2018 werden zowel Glenn als zijn ouders opgepakt. Eén jaar later is het onderzoek afgerond. Het parket in Turnhout heeft het dossier dinsdag overgemaakt aan het Parket-Generaal. Die zal het dossier van het drietal nu voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) brengen met het oog op een verwijzing naar het hof van assisen.