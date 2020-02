Omgevallen boom verspert de Rijn in Geel Toon Verheijen

16 februari 2020

19u20 0

Ook de Hulpverleningszone Kempen kreeg zondag tientallen oproepen voor onder meer takken, dakpannen en ander loshangend materiaal. Tussen de oproepen ook heel wat omgewaaide bomen die in meer of mindere mate voor verkeershinder zorgden. Deze berkenboom op Rijn versperde in elk geval de volledige rijbaan en moest door de brandweer verwijderd worden.