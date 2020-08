Oldtimer van ‘Expo 58' gestolen uit loods Jef Van Nooten

06 augustus 2020

11u33 0 Geel Dieven hebben een oldtimer uit 1969 gestolen uit een loods in Geel. Het gaat om een Volvo Amazon stationwagen die door ‘Expo 58’ gebruikt werd als eyecatcher tegenover de winkel.

Tijdens de wintermaanden wordt de oldtimer van Expo 58 in een loods geplaatst. “Mijn Volvo Amazon stond te overwinteren in een opslaglocatie. Door corona was die er nog niet weg gehaald”, klinkt het bij de eigenaar. “Hij is wellicht met een oplegger gestolen, want hij reed niet.”

Camerabewaking

De eigenaar roept via sociale media op om mee uit te kijken naar de oldtimer. Mogelijk zullen de dieven de wagen verkopen. “Dit model komt minder vaak voor. Het wordt dus ook minder vaak te koop aangeboden. De wagen moet dus nog te vinden zijn. Hopelijk kan de politie de daders vinden via de camerabewaking.”