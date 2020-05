Nieuwe wijkcoördinator voor Geel en Laakdal Wouter Demuynck

12u57 3 Geel Zowel Geel als Laakdal telt sinds kort een nieuwe wijkcoördinator. Hoofdinspecteur Tim Alderson heeft in Laakdal de fakkel overgenomen van Walter Swolfs, die op pensioen ging. Sinds 1 mei is er ook een tweede wijkcoördinator in Geel. Hoofdinspecteur Martine Smets zal samen met hoofdinspecteur Dominic Verstappen de coördinatie van alle Geelse wijkteams op zich nemen.

Hoofdinspecteur Tim Alderson heeft al heel wat ervaring bij de politie. In 2002 slaagde hij voor de opleiding tot inspecteur en werkte hij enkele jaren bij de lokale politie van Ukkel/WB/Oudergem en Berlaar-Nijlen. Van 2008 tot 2017 werkte hij als hoofdinspecteur in de politiezone Zuiderkempen en sinds januari 2018 is hij teamchef interventie in Laakdal in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

Hoofdinspecteur Martine Smets kent eveneens een lange carrière bij de politie. In 1994 studeerde ze af aan de Rijkswachtschool en werkte ze enkele jaren als opleider in de School voor (Keur)onderofficieren. In 2001 startte Smets in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout als hoofdinspecteur interventie in Geel. Vanaf 2008 was zij coördinator van de wijkpost in Geel en sinds is 2016 teamchef Onthaal & Meldkamer.