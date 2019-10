Nieuwe wijkagent voor de wijk Kasseman Wouter Demuynck

25 oktober 2019

15u36 2 Geel De wijk Kasseman in Geel heeft vanaf 1 november een nieuwe wijkagent. Inspecteur Carolin Wellens neemt de fakkel over van wijkagent Anneliese Menten, die een nieuwe functie in de politiezone zal opnemen.

Inspecteur Wellens heeft al heel wat ervaring op het terrein. In 2008 slaagde zij voor de opleiding tot inspecteur en werkte ze twee jaar als inspecteur interventie bij de lokale politie in Antwerpen. Van 2010 tot 2017 reed zij als motard bij de verkeerspolitie in Antwerpen en sinds januari 2018 maakt zij deel uit van het interventie- en motardteam van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

Wijkagent Carolin Wellens is tijdens de kantooruren te bereiken op het nummer 0471/70.03.06 en via de mail carolin.wellens@police.belgium.eu.