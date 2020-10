Nieuwe sporthal De Zegge staat open voor leerlingen Sint Jozef Geel en sportclubs na de schooluren Wouter Demuynck

01 oktober 2020

14u07 1 Geel Met De Zegge heeft Sint Jozef Geel er sinds dit schooljaar een nagelnieuwe sporthal bij. Na de schooluren kunnen verschillende clubs en verenigingen uit Geel er evenzeer gebruik van maken.

De sporthal kwam er op initiatief van scholengemeenschap Kogeka, in samenwerking met het stadsbestuur. Voor de middelbare school Sint Jozef Geel was de turnzaal aan renovatie en uitbreiding toe. “Onze leerlingen zullen de sporthal enkel tijdens de schooluren gebruiken. Het zou jammer zijn om de investering na die uren onbenut te laten. Aangezien we al positieve ervaringen hadden met de stad en AGB Sport, zullen diverse sportclubs hier ook ‘s avonds en in het weekend terecht kunnen”, zegt Hilde Van de Vliet, algemeen directeur van Kogeka.

Kloppend hart

De bouw van sporthal De Zegge, vernoemd naar de nabijgelegen Zeggeloop, startte in het najaar van 2019 en vlotte ook tijdens de lockdown aardig. Het was de bedoeling om de sporthal gebruiksklaar te krijgen tegen het begin van het schooljaar in 2020 en dat is dus gelukt. Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, subsidieerde 60 procent van de kosten terwijl Kogeka en de stad elk 20 procent op zich namen.

Na de schooluren staat het stadsbestuur in voor de uitbating, want ook de stad kan elke sportinfrastructuur goed gebruiken gezien het groeiend aantal sporters uit Geel en omstreken. “We zijn Kogeka dan ook dankbaar dat ze ons de hand heeft gereikt bij dit grote bouwproject”, zegt schepen van Sport Nadine Laeremans (CD&V). “Het is een parel geworden en is nu al het kloppend hart van enkele zaalvoetbal- en basketbalclubs en onze studentenvereniging Atomos.”