Nieuwe proefopstellingen in Rauwelkoven en Bel-Bruul Wouter Demuynck

06 juli 2019

15u06 0 Geel De stad Geel heeft proefopstellingen geplaatst in de straat Rauwelkoven en de aansluiting van Bruul met Bel. Ze zijn er mede op vraag van de verkeerspolitie gekomen om chauffeurs een correct rijgedrag op te leggen in de bochten.

De proefopstelling in Rauwelkoven, ter hoogte van Ganzenstraat, komt er in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat automobilisten hun bocht niet afsnijden en zo op het verkeerde rijvak rijden. “Met deze proefopstelling worden ze gestuurd om de bocht reglementair te nemen. Tegelijkertijd zal het bijdragen om de snelheid in deze bocht te beperken. Inmiddels werden er ook nog reflectoren en extra verlichting bijgeplaatst zodat de proefopstelling duidelijk zichtbaar is”, klinkt het bij het bestuur. De maatregelen is er gekomen op vraag van de buurt - in het voorjaar was er daarover twee keer overleg met de buurt en politie.

Een tweede proefopstelling werd geplaatst op het kruispunt van Bel met Bruul. Hier werd de aantakking van Bruul op Bel haakser uitgevoerd om te vermijden dat er al te gemakkelijk en tegen hoge snelheid van Bel (komende van Molseweg) in Bruul kan gereden worden.

In november 2019 volgt er een evaluatie waarna de stad beslist of de proefopstelling wel of niet definitief wordt ingevoerd.