Nieuwe inspraakronde voor burgers rond verkeersproblematiek N18 en N118

15 juli 2019

18u38 0 Geel Dit najaar kunnen de inwoners van Geel, Dessel, Retie en Mol hun opmerkingen formuleren over de regionale ontsluiting van hun gemeenten in een nieuwe inspraakronde. Vorig jaar konden ze al ideeën insturen via een enquête en op dialoogmarkten. Op basis daarvan werkt de provincie nu startnota’s uit.

In samenwerking met de gemeentebesturen van Geel, Mol, Dessel en Retie werkt de provincie Antwerpen twee provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen uit om de verkeersproblematiek rond de N18 en N118 op te lossen. Uit een mobiliteitsstudie bleek dat het verkeer op de N18 meer gebruik moet maken van de N118. Daarvoor zijn er twee verbindingen nodig: enerzijds tussen de Geelse ring en N118, anderzijds tussen de N18 en het omliggende wegennet (waaronder N118). Die eerste verbinding moet de verkeersleefbaarheid in de Geelse woonkern Sint-Dimpna verbeteren, de tweede verbinding heeft als doel het verkeer weg te halen uit de woonkernen in Dessel, Retie en Mol.

“Via de online enquête vorige zomer en de dialoogmarkten in het najaar van 2018 ontvingen we ontzettend veel input. We verzamelden heel veel verschillende combinaties van tracés. We werken nu een methode uit om het aantal te onderzoeken tracés te bundelen”, klinkt het bij de provincie. “De methodiek en de weerhouden tracés beschrijven we uitgebreid in startnota’s die we in het najaar voorleggen aan de burgers, het departement, de betrokken gemeenten en de adviesinstanties.”

Van begin oktober tot begin december kan iedereen de startnota’s van beide plannen inkijken. Je kunt er verbetersuggesties, opmerkingen en bedenkingen over indienen. Bij het begin van de publieke raadpleging plant de provincie infomarkten waarop ze meer uitleg geeft over de inhoud van de startnota’s. Je kunt zowel op dat moment als tijdens de hele periode van de publieke raadpleging reacties op die startnota’s indienen. Het infomoment over het plan voor Sint-Dimpna vindt plaats in Geel. Voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan rond de wegverbinding N18-N118 kan je terecht op infomarkten in Mol, Dessel en Retie. De data en locaties zijn nog niet gekend.