Nieuwe buitenspeelplek voor kinderen aan woonzorgcentra Zusterhof en Onze-Lieve-Vrouw Wouter Demuynck

18 december 2019

14u44 3 Geel De woonzorgcentra Onze-Lieve-Vrouw en Zusterhof hebben er een nieuwe attractie bij nadat de stad aan beide locaties een speeltoestel heeft geplaatst. Zo hebben kinderen uit de buurt er een speelgelegenheid bij en genieten de ouderen in de woonzorgcentra van de jeugdige aanwezigheid.

In het voorjaar van 2019 maakten de stad en de woonzorgcentra Onze-Lieve-Vrouw en Zusterhof een overeenkomst om samen te werken om de twee buitenlocaties van de woonzorgcentra uit te werken.

Speeltoren en -parcours

Er werd een speeltoren met glijbaan geplaatst in de stadstuin, gelegen aan de achterzijde van WZC Onze-Lieve-Vrouw in de Pastoor Van Neylenstraat. Naast de trage verbinding rond het Zusterhof in de Gerststraat werd gekozen voor het plaatsen van een speelparcours met een aantal evenwichtsoefeningen en een nestschommel. Beide toestellen zijn hoofdzakelijk gemaakt uit duurzaam robiniahout. De invulling van de speeltoestellen werd mee gekozen door kinderen die aanwezig waren tijdens een familiedag van beide woonzorgcentra.

De stad investeerde in de speeltoestellen, de woonzorgcentra stellen hun locatie open voor het publiek. “Het zien spelen van kinderen is een enorme meerwaarde voor de mensen die in de woonzorgcentra verblijven, zij genieten van de jonge aanwezigheid. Anderzijds geeft het initiatief aan kinderen uit de buurt meer kansen om buiten te spelen en elkaar te ontmoeten”, klinkt het bij de stad.