Nieuwe brug in Geel-Stelen doorstaat gewicht van zestien vrachtwagens en kan weldra open Wouter Demuynck

28 november 2019

23u00 0 Geel Vanaf zaterdagochtend 30 november kan het autoverkeer gebruik maken van de nieuwe brug over het Albertkanaal in Geel-Stelen, nadat de route iets meer dan twee maanden onderbroken was. Donderdagochtend testten zestien vrachtwagens van elk 43 ton de stabiliteit van de brug, die de test met glans doorstond.

Begin juni 2018 verschoof De Vlaamse Waterweg de oude brug een twintigtal meter zodat ze als tijdelijke omleidingsweg kon dienen. Zo kon op de bestaande locatie van de brug een nieuwe hogere stalen boogbrug gebouwd worden die een tweetal meter hoger ligt.

Stabiliteitstest

Vanaf midden september was de route wel volledig afgesloten, aangezien de oude brug begin oktober afgebroken werd en de Koning Albertstraat op de nieuwe brug aangetakt werd. Donderdagochtend hebben zestien vrachtwagens van elk 43 ton de stabiliteit van de nieuwe brug getest. “Dit is een standaard test die verplicht is wanneer een brug in dienst genomen wordt”, zegt Liliane Stinissen, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg.

“Zestien vrachtwagens van elk 43 ton werden op verschillende manieren gepositioneerd op de brug om de draagkracht te testen. De brug werd goedgekeurd voor gebruik en na maanden hard werk kan de nieuwe brug zaterdagochtend 30 november open voor het verkeer.”

25% extra capaciteit

Dankzij de nieuwe doorvaarthoogte van 9,10 meter en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kan de capaciteit van de schepen met zo’n 25% stijgen. Intussen zijn 41 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 15 andere bruggen in uitvoeringsfase. Eind 2022 moet het hele traject klaar zijn.