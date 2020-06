Nieuwe ambassadrice Maud Van der Vorst test trampolinepark SuperJump uit voor heropening Wouter Demuynck

12 juni 2020

16u28 6 Geel Ook de deuren van trampolinepark SuperJump in Geel zwaaien maandag weer open. De eerste weken zal het trampolinepark maar op de helft van de bezetting werken en sowieso is er de regel dat er per trampolinevlak maar één persoon mag springen. Influencer Maud Van der Vorst, de gloednieuwe ambassadrice van SuperJump, kwam het trampolinepark voor de heropening al eens uittesten.

Een van de maatregelen van SuperJump om de veiligheid te garanderen is dat er de eerste weken van start wordt gegaan met een bezetting tot 50 procent. “Zo hebben mensen echt een zee van ruimte in ons park van bijna 2.000 vierkante meter groot”, zegt marketing manager Joachim Heuvinck.

“Bovendien golden vroeger al de regels dat er slechts één persoon per trampolinevlak mag springen. Ook daar zitten we goed wat betreft social distancing. Naast het park is ook ons horeca-gedeelte aangepast met de nodige distancing tussen de tafeltjes, maar ook buiten investeren we in de uitbreiding met een groot zomerterras.”

Nieuwe ambassadrice

Net voor de lockdown was alles in gereedheid om influencer Maud Van der Vorst voor te stellen als nieuwe ambassadrice van het trampolinepark. Drie maanden later kan SuperJump dan toch de samenwerking opstarten. “Maud is een fenomeen op TikTok, Instagram en Youtube en bijzonder gekend en geliefd bij ons grootste doelpubliek, namelijk kinderen van 6 tot 16 jaar”, aldus Heuvinck.

“Daarnaast is Maud zelf grote fan van trampolinespringen. Daarom was de keuze ook snel gemaakt om samen te werken. We hebben een heel leuk jaarplan liggen dat we met Maud willen realiseren. We geloven erin dat Maud de juiste jongedame is om met ons publiek in interactie te gaan.”

Reserveren

Maud Van der Vorst kwam het coronaproof trampolinepark vrijdag al eens uittesten, alvorens de deuren van het park maandag vanaf 14.30 uur weer openzwaaien. Reserveren wordt sterk aanbevolen om zeker te zijn van je plek. Dat kan via de website www.superjump.be.