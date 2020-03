Nieuwbouw van Sint Dimpna Geel ontruimd om extra ruimte te creëren voor coronapatiënten Wouter Demuynck

21 maart 2020

15u23 12 Geel Ziekenhuis Geel kan indien nodig beschikken over extra capaciteit om coronapatiënten op te vangen of om te voorzien in onderzoeksboxen voor huisartsen. Daarvoor werd de nieuwbouw van het nabij gelegen Sint Dimpna Geel uit voorzorg ontruimd. Momenteel kampt het ziekenhuis echter niet met capaciteitsproblemen om patiënten op te vangen.

In de turnzaal van de lagere school van Sint Dimpna Geel zijn zeven onderzoeksboxen voor huisartsen voorzien. Een ander deel van het gebouw kan ingericht worden om coronapatiënten op te vangen. Scholengemeenschap Kogeka stelt de gebouwen ter beschikking en zorgt samen met de stad voor logistieke ondersteuning, het ziekenhuis richt de ruimtes in met het nodige medische materiaal.

Overgangsruimte

“Voorlopig voldoet de capaciteit en is er nog heel wat ruimte voor uitbreiding. Wanneer het aantal zieken de capaciteit van Ziekenhuis Geel toch zou overstijgen, kan de nieuwbouw van Sint Dimpna Geel snel ingericht worden om patiënten op te vangen. Deze extra ruimte zal dan ingezet worden als ‘overgangsruimte’. Patiënten die bijvoorbeeld na een opname aan de beterhand zijn, maar nog niet naar huis kunnen, zullen hier dan verder verzorgd worden”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Tijdelijke consultatieruimte uitgebreid

Sinds vorige week maandag kunnen huisartsen uit Geel en Meerhout patiënten die mogelijk besmet zijn ook al doorverwijzen naar een tijdelijke consultatieruimte naast de spoeddienst, in geval ze inschatten dat een fysieke consultatie nodig is. “Die opvangcapaciteit werd ondertussen verdubbeld en ook de openingsuren zijn uitgebreid tot de late avond om de doorverwezen patiënten op te vangen. Wanneer ook hier meer capaciteit nodig is, kunnen de consultaties plaatsvinden in de turnzaal van de lagere school van Sint Dimpna Geel, waar zeven consultatieboxen zijn voorzien.”

Vier patiënten met één zuurstofpomp beademen

In het ziekenhuis werden eerder al allerlei maatregelen genomen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een verdere verspreiding van het coronavirus. Op een paar uitzonderingen na is bezoek niet meer toegelaten. Wie wel binnen mag, moet eerst een vragenlijst invullen en zijn of haar lichaamstemperatuur laten meten. “Het ziekenhuis is opgedeeld in een coronagedeelte en een niet-coronagedeelte. Het ziekenhuis voorziet ook voldoende plaatsen op intensive care om coronapatiënten op te vangen. Zo vonden de artsen intensieve zorgen een manier om met één zuurstofpomp vier patiënten te kunnen beademen.”