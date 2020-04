Nieuw wegdek voor deel Geelse Ring en kruispunt Retieseweg met Castelsebaan Wouter Demuynck

07 april 2020

18u41 0 Geel In de tweede week van de paasvakantie zal het Agentschap Wegen en Verkeer onderhoudswerken uitvoeren aan het wegdek van de Ring in Geel, tussen de rotonde aan Pas en het kruispunt met Kleinhoefstraat, en aan het kruispunt van de Retieseweg met de Castelsebaan. Op beide locaties blijft er steeds verkeer in de twee richtingen mogelijk.

De werken aan de Westelijke Ring, tussen de rotonde met de Antwerpseweg/Pas en het kruispunt met Kleinhoefstraat, gaan op dinsdag 14 april van start en duren tot en met zaterdag 18 april. De toplaag asfalt van het wegdek wordt over de volledige breedte vervangen en plaatselijk wordt ook de onderlaag mee vernieuwd. Daarna worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht.

“Er wordt steeds langs één zijde van de Ring gewerkt, zodat het verkeer op de andere kant kan blijven rijden over één rijstrook in elke richting. Aan de uiteinden van de werfzone wordt het verkeer via doorsteken in de middenberm naar de andere zijde gebracht”, klinkt het bij de stad. Fietsers worden tijdens de werken wel lokaal omgeleid.

Rijcomfort verbeteren

Daarnaast worden er van 14 tot en met 17 april ook onderhoudswerken uitgevoerd aan het kruispunt van de Retieseweg (N118) met de Retiebaan en de Castelsebaan. “Hier wordt op het kruispunt de toplaag van het wegdek vervangen. Het vernieuwde wegdek zal op beide locaties het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren.”

Ook daar blijft verkeer in beide richting mogelijk aangezien de werken kant per kant worden uitgevoerd. Enkel tijdens het aanbrengen van de nieuwe asfaltlaag zullen de zijstraten van het kruispunt enkele uren afgesloten zijn.