Nieuw spel helpt leerlingen Sint Dimpna brainstormen over school: “Maak ons rapport vrolijker met smileys” Wouter Demuynck

15 januari 2020

18u10 0 Geel De leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool Sint Dimpna hebben woensdagochtend op een speelse manier gebrainstormd over de toekomst van hun school. Zij mochten als eerste in Vlaanderen een spel uittesten om leerlingen zich meer te laten uitspreken over hun school.

Het Turnhoutse onderwijsdesignbedrijf Domo de Refontiro ontwikkelde het spel voor vijfde- en zesdejaars van de lagere school en voor de eerste graad van het secundair onderwijs. De bedoeling is dat de leerlingen samen met leerkrachten, ouders of de directie creatief en speels aan de slag gaan met de toekomst van hun school.

Houten plaatjes

De leerlingen van het zesde leerjaar kregen de primeur om het spel voor het eerst uit te testen omdat leerlingen van Sint Jozef Geel, van dezelfde scholengemeenschap Kogeka, de houten materialen van het spel hadden vervaardigd in hun FabLab.

“We gingen aan de slag in groepjes van drie à vier leerlingen en één volwassene. Op houten plaatjes kregen de leerlingen allerlei vragen over een bepaald thema: wat is de situatie nu, wat willen we anders, hoe gaan we dat doen... en dan praten we erover”, legt LED-coördinator Nicole Boonen van Kogeka uit. Het plezante was dat de leerlingen geen rekening moesten houden met wat realistisch was - ze konden volledig los gaan in hun creativiteit.”

Knutselwerkje

Het belangrijkste element van het spel is om het idee te vertalen in een knutselwerkje. “We hebben heel wat prachtige kunstwerkjes zien verschijnen. Je ziet dat de leerlingen nadien ook veel meer bereid zijn om hun idee aan de groep voor te stellen aan de hand van zo'n knutselwerkje - alles gebeurt heel spontaan.”

Zoals het vele bordspellen betaamt, zijn er ook elementen zoals een ‘sabotagekaart’ om andere groepen te dwarsbomen. “Sabotage is natuurlijk relatief”, lacht Boonen. “Onze groep moest bijvoorbeeld vijf minuten samen gaan lopen op de speelplaats. Ons hoofd was zo wel frisser en tijdens het lopen hebben we zelfs ons idee voor een loopwedstrijd opgedaan. Het is een heel prettige manier om zo ideeën te sprokkelen.”

Op het einde werd het beste idee gekozen. Dat werd uiteindelijk het vrolijke rapport. “De leerlingen vonden dat het rapport een combinatie van punten en smileys mag zijn, maar liefst met nog wat meer smileys en het mag er wat vrolijker uitzien.”