Nieuw openbaar onderzoek rond varkensbedrijf aan Fransebaan Wouter Demuynck

18 januari 2020

14u45 0 Geel Er loopt sinds 17 januari een nieuw openbaar onderzoek rond de bouw van een varkensbedrijf aan de Fransebaan. De aanvrager had afgelopen zomer een omgevingsvergunning gekregen van de deputatie van de provincie Antwerpen, maar buurtbewoners gingen in beroep.

In die beroepsprocedure heeft de aanvrager de plannen in laatste aanleg veranderd. Daarom is er nog tot 15 februari een openbaar onderzoek rond de nieuwe plannen. De aanvraag kan ingekeken worden via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de stad.

Op donderdag 23 januari om 19.30 uur vindt er ook een informatievergadering rond de aanvraag plaats in het stadhuis, op de eerste verdieping in zaal 1.14. De vergunningsaanvraag wordt toegelicht en er is de mogelijkheid tot het stellen van vragen.