Niet één dag, maar hele zomer lang Stabbelwandelingen door corona

16 juli 2020

15u57 2 Geel De Stabbelwandelingen - die jaarlijks door de gemeenten Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo georganiseerd worden - krijgen dit jaar een lichtjes andere invulling door corona. Ze zullen niet op één bepaalde dag in elke gemeente plaatsvinden, maar kunnen tot 15 september doorlopend gewandeld worden.

De veiligheidsmaatregelen laten het momenteel niet toe om grootschalige wandelevenementen met veel deelnemers te organiseren. Om de duizenden Stabbelwandelaars toch niet in de kou te laten staan, hebben de verschillende deelnemende gemeenten twee wandelingen uitgewerkt die doorlopend tot 15 september gewandeld kunnen worden.

Wandelaars hebben de keuze uit een korte, kindvriendelijke wandeling van zo'n 6 kilometer en een langere wandeling van 12 kilometer voor doorwinterde wandelaars. Beide wandelingen volgen de bewegwijzering van de wandelknooppunten.

Wedstrijd voor jonge wandelaars

De hermelijn Stabbel, sinds jaar en dag het uithangbord van de Stabbelwandelingen, is ook het voorwerp van een wedstrijd voor de jonge wandelaars. Door alle korte lussen in de zes deelnemende gemeenten te wandelen, wordt het mysterie van de gestolen lievelingswandelstok van Stabbel stuk voor stuk ontrafeld. Wie het mysterie van de wandelstok oplost maakt kans op een leuke prijs.

De gratis brochure met de wegbeschrijving van de zes lange en zes korte Stabbelwandelingen - inclusief de opdrachten van het mysterie van de wandelstok - is verkrijgbaar in de infokantoren van de betrokken gemeenten. Je kunt de brochure ook downloaden via hun websites.

