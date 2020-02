Netwerk van stad Geel wordt elke dag belaagd door cybercriminelen: “Hopelijk wordt het nooit platgelegd, maar we staan wel paraat” Wouter Demuynck

05 februari 2020

21u16 0 Geel Naar aanleiding van de cyberaanval die recent de gemeente Willebroek trof, vroeg raadslid Gareth Van der Velde (Open Vld) zich op de gemeenteraad af hoe goed beveiligd het netwerk van de stad Geel is. Schepen van ICT Marleen Verboven (N-VA) kon melden dat de stad vaak belaagd wordt door cybercriminelen, maar dat het netwerk goed beveiligd is.

“We hebben op één dag al eens 28 aanvallen gehad, de andere dag kunnen dat er drie zijn. We hebben in allerlei componenten geïnvesteerd die een schild vormen rond onze data, zoals een firewall, antivirus en allerlei authenticatievereisten”, aldus schepen Verboven. “Dankzij onze spamfilter worden risicovolle mails ook tegengehouden alvorens ze in iemands mailbox verschijnen. We ervaren immers dat 75% van onze mails virussen bevat.”

Contract ondertekenen

Ook bij de personeelsleden ligt er verantwoordelijkheid, klinkt het. “De eindgebruiker moet een contract met afspraken ondertekenen. Dat houdt onder andere in dat ze geen applicaties mogen installeren op de computers. Daarnaast veranderen onze wachtwoorden maandelijks en hebben enkel computers die we zelf beheren toegang tot het netwerk, dat constant gemonitord wordt. Als er iets abnormaals gebeurt, treden er automatische alarmsystemen in werking en wordt onze ICT-dienst onmiddellijk verwittigd. We hopen dat ons netwerk nooit zal platliggen, maar we staan wel paraat met een noodplan.”