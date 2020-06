Narviflex wint Voka Lokaal-award Kempen Zuid en dingt mee naar Prijs Ondernemen 2020 Wouter Demuynck

11 juni 2020

23u14 8 Geel De Geelse firma Narviflex, dat onder meer transportbanden op luchthavens produceert, heeft de Voka Lokaal-award Kempen Zuid gewonnen. Daarmee maken ze kans op de Prijs Ondernemen 2020 van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. “Als werknemer word je graag beloond. Als werkgever óók. Deze award doet enorm veel deugd”, zeggen CEO Dirk Berden en technisch directeur Geert Helsen.

Het familiebedrijf Narviflex is de grootste transportbandenfabrikant van de Benelux. Tussen 1994 en nu is het bedrijf gegroeid van 7 werknemers naar meer dan 150, verspreid over 6 vestigingen. “We zijn in heel uiteenlopende sectoren actief. Wie op vakantie gaat en zijn koffer op de band legt, komt eigenlijk in aanraking met ons werk. 9 op de 10 keer is die transportband van Narviflex”, zeggen technisch directeur Geert Helsen en CEO Dirk Berden.

Vervangingsmarkt

“Maar we zijn in meer sectoren actief: van koekjesproducenten tot de Waalse staalindustrie. We zijn ook actief in de vervangingsmarkt voor transportbanden. Het gebeurt dat een groot bedrijf bijvoorbeeld een installatie bestelt in Amerika. Als er dan een defect is, worden wij ingeschakeld. Snelheid is onze grootste kracht.”

Sinds 2 juni maakt Voka via sociale media en de eigen website elke dinsdag en donderdag een Voka Lokaal-winnaar bekend. Vanaf 1 juli kan iedereen het bedrijf in zijn regio een duwtje in de rug richting de finale geven door zijn stem uit te brengen op https://www.voka.be/prijs-ondernemen. Een vakjury zal op 17 september de eindbeslissing nemen over de winnaar van de Prijs Ondernemen 2020.