Naaiwinkel zamelt kussenslopen in om buidelzakken van te maken voor Australische kangoeroes: “Dierenleed pakte me bij de keel” Wouter Demuynck

10 januari 2020

19u54 0 Geel De verschrikkelijke bosbranden die Australië teisteren laten ook Kempenaren niet onberoerd. Kim Cheruy, zaakvoerster van de Geelse naaiwinkel Goed Gestrikt, is gestart met een inzamelactie voor kussenslopen. Daarvan worden nadien buidelzakken gemaakt voor de vele getroffen koala- en kangoeroejongen.

De bosbranden in Australië zijn een ramp voor mens en dier. Er wordt geschat dat de bosbranden sinds september al aan een miljard dieren het leven hebben gekost. Kim Cheruy, zaakvoerster van naaiwinkel Goed Gestrikt in Geel, besloot daarop om actie te ondernemen voor de onfortuinlijke dieren.

Kussenslopen

“Ik heb een hart voor dieren, dus dat pakte me echt wel bij de keel. Ik heb het op een andere manier aangepakt omdat ik voel dat mensen niet graag doneren. Ze weten niet naar waar het gaat en of het wel bij de juiste vereniging terecht komt. In de Facebook-groep ‘Team Belgium for Australia’ reageerde iemand uit Australië dat ze onder meer buidelzakken uit katoen voor koala- en kangoeroejongen te kort komen”, vertelt Kim Cheruy.

“Ik was van plan om zulke zakken te naaien, maar als zelfstandige heb ik te weinig tijd. Dat moet goedkoper en sneller, dacht ik. Zo kreeg ik het idee om kussenslopen in te zamelen. Die zijn eigenlijk al afgewerkt, we moeten er enkel nog een lintje aan bevestigen en je kan het aan een haakje hangen. Sinds ik de oproep voor oude kussenslopen eergisteren (woensdag, red.) heb gelanceerd, is er heel veel respons gekomen.”

Grote respons

Op slechts enkele dagen tijd zijn er immers al meer dan 1.000 kussenslopen, handdoeken, lakens en dekens binnengebracht. “Het is immens veel. We gaan zeker een goede bijdrage leveren. We kunnen eigenlijk alles gebruiken waar de nageltjes van de dieren niet in kunnen vastzitten. De lakens kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om er linten van te maken of wanten voor de pootjes van koala’s of kangoeroes. Daar smeren ze zalf aan en dankzij die wanten kunnen ze de wonden niet opnieuw open lekken of bijten.”

Er zijn bovendien nog heel wat pakketjes op komst. “Ook enkele kringloopwinkels hebben gemeld dat ze zouden doneren. De directrice van de basisschool De Burgstraat heeft er bovendien voor gezorgd dat er een mail is rondgegaan naar alle scholen in Geel om aan de ouders en leerlingen te vragen om kussenslopen te doneren.”

Naaiavond

Op donderdag 16 januari, van 18.30 tot 22 uur, organiseert Kim in de refter van basisschool De Burgstraat een naaiavond om de buidelzakken in elkaar te knutselen. “Iedereen is daar welkom. Je hoeft er niet voor te kunnen naaien, want er moet ook geknipt en berekend worden. Op 25 januari vertrekt het eerste vliegtuig en kunnen we de eerste lading overhandigen. De buidelzakken zullen naar de plekken gaan waar de nood het hoogst is. In Australië krijgen dierenhospitaals geen subsidies, dus ze moeten het doen met de warme harten van de mensen. We gaan nadien nog een naaiavond organiseren, want half februari zou er nog een vliegtuig met hulpgoederen vertrekken.”