Na vier bieren lanceert hobbybrouwer Stijn (27) een appelcider: “Puur appelsap zonder zoetstoffen” Wouter Demuynck

27 juni 2019

21u14 0 Geel Na al een aantal bieren op de markt te hebben gebracht, heeft hobbybrouwer Stijn Aerts van Craft Beers Hoppug het voor zijn nieuwste brouwsel over een andere boeg gegooid. Woensdagavond lanceerde hij op de streekproducten- en ambachtenmarkt op de Geelse Markt zijn Free Bird Sour Cider, een lichtzure dorstlessende appelcider die al meteen vlotjes over de toonbank ging. Het drankje is dan ook een echt streekproduct, want appelteler Helsen Fruit uit Geel leverde de vijf verschillende soorten appels.

Stijn Aerts (27), die uit Geel afkomstig is maar nu in Meerhout woont, heeft met zijn hobbybrouwerij Craft Beers Hoppug inmiddels al vier bieren uitgebracht sinds de oprichting van zijn firma in september 2017: de Free Bird Session IPA, de Milk Stout met en zonder karamel en het troebele bier Embrace The Haze. Zijn vijfde brouwsel werd deze keer voor de verandering een appelcider. Woensdagavond kregen de bezoekers van de Geelse streekproducten- en ambachtenmarkt de primeur om de Free Bird Sour Cider voor het eerst te proeven.

De Free Bird Sour Cider wijkt af van de gemiddelde cider. “Terwijl andere ciders zoals die van Strongbow aangezoet zijn met appelextracten, bestaat onze cider uit puur appelsap zonder zoetstoffen”, vertelt Stijn Aerts. “Daardoor heeft onze cider ook een alcoholpercentage van 6,7% terwijl dat normaal op 4,5% ligt. Wat ook anders is, is dat we hop hebben toegevoegd die voor een citrussmaak zorgen. In het buitenland doen ze dat wel meer, maar bij mijn weten zijn we daarmee in België de eerste.”

Het vernieuwde recept legt Stijn en zijn team geen windeieren, want bezoekers op de markt proeven gretig van de cider. “Ik merk dat het goed in de smaak valt. Er waren velen die zeiden dat ze schrik hadden om te proeven omdat ze niet voor cider zijn, maar dan wel aangeven dat het echt hun ding was omdat ze die lichtzure smaak niet verwacht hadden. Ook handelszaken belden me al spontaan op om de cider in huis te nemen. Een lokale cider hebben ze nog niet in cafés: qua lokale bieren is er veel concurrentie, maar dat gaat niet op voor cider. Of de cider in ons assortiment blijft, hangt ervan af hoe populair die blijft. We kunnen het mogelijk ook elk jaar met een ander recept uitbrengen. We zijn nu begonnen met 800 liter, maar die zal deze week al weg zijn. Hierna gaat er nog eens 800 liter bijkomen.”

De Free Bird Sour Cider is ook het eerste streekproduct van Stijn, want voor de appelsap deed hij een beroep op het Geelse fruitbedrijf Helsen Fruit. “Voor mij is dat een beetje nostalgie. Vroeger ging ik met mijn grootvader altijd appelen halen bij Helsen Fruit. Daarom heb ik daarnaar ook verwezen op het etiket (waarop te zien is hoe een man en een kind hand in hand langs een boomgaard wandelen, red.). Daarnaast wilde ik ook de korte keten wat ondersteunen.”

“Onze grootste specialiteit is dat we de meeste rassen van appels hebben”, vertelt Jef Helsen van het fruitbedrijf. “De meeste grote bedrijven hebben er maar twee of drie, wij hebben er een stuk of 30 met bijvoorbeeld ook appels uit Japan of Nieuw-Zeeland. Voor de cider van Stijn hebben we een mengeling van vijf appels gebruikt, zowel zure als zoete.” De appels van Helsen Fruit worden bovendien zo milieuvriendelijk mogelijk geteeld. “Bespuiten probeer ik tot een minimum te beperken. Zo plaats ik capsules met geurstoffen van de vrouwelijke fruitmotten, zodat de mannetjes hen niet vinden. Dan paren ze niet en moet ik niet bespuiten.”