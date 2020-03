Na twee pop-ups schrijft stad weer concessie uit voor De Halle Wouter Demuynck

04 maart 2020

14u42 2 Geel Het Geelse stadsbestuur gaat De Halle, het voormalige cultuurcafé op de Markt, opnieuw drie jaar in concessie geven. Op dit moment is pop-upwinterbar ‘t Stadhuis er nog gevestigd, nadat eerder ook al pop-upzomerbar La Buena Onda enkele maanden in het historische pand zat.

Na twee pop-ups geeft het stadsbestuur dus weer de voorkeur aan een concessie, waarvoor zowel brouwerijen als particulieren zullen worden aangeschreven. Het gaat om een contract van drie jaar, dat nog tweemaal met drie jaar verlengd kan worden.

Diezelfde jury die ook al de pop-ups beoordeelde, zal nu ook de kandidaten voor de nieuwe concessie beoordelen op basis van prijs en visie op de uitbating. De offertes moeten ten laatste op 8 april ingediend worden bij het stadsbestuur.

Twee pop-ups

Van april tot september 2019 nam wereldbar La Buena Onda tijdelijk zijn intrek in De Halle. De evaluatie daarvan was positief, waarop het bestuur opnieuw voor een pop-up in De Halle koos. Dat werd pop-upwinterbar ‘t Stadhuis, dat in november 2019 opende.

Normaal gezien was het de bedoeling dat de winterbar eind februari de deuren zou sluiten, maar van het stadsbestuur mogen de uitbaters open blijven tot 16 april zodat ze nog hun graantje kunnen meepikken van Palmenmarkt.

Positieve evaluatie

Het stadsbestuur blikt tevreden terug op beide pop-ups, zo bleek na een vraag van raadslid Noël Devos (De Brugpartij) op de gemeenteraad. “We zijn fier op de invullingen die er geweest zijn”, aldus schepen van Lokale Economie Tom Corstjens (N-VA).

“La Buena Onda was kleurrijk en week daarmee af van de traditionele zaken op de Markt. De bezoekers waren ook positief. Ook de uitbaters van ‘t Stadhuis hebben het schitterend gedaan. Ze blijven zitten na Palmenmarkt en gaan dan weer naar Sint-Dimpna om er hun pop-upzomerbar Glow uit te baten. Hopelijk wordt de nieuwe invulling voor De Halle weer even kleurrijk.”