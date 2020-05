Na eerder positief advies, geeft stad nu negatief advies voor windturbine tussen Oosterlo en Stelen Wouter Demuynck

17u58 1 Geel Nadat het Geelse stadsbestuur eerder een positief advies had gegeven voor de vergunningsaanvraag van een windturbine tussen Stelen en Oosterlo, heeft het bestuur nu een negatief advies laten optekenen in de beroepsprocedure.

Enkele maanden geleden verleende de deputatie een vergunning aan het bedrijf Storm voor de bouw van een windmolen ter hoogte van Varent, vlakbij de E313. Hoewel de omgevingsambtenaar negatief advies gegeven had en er bezwaarschriften ingediend werden, gaf het stadsbestuur van Geel toen een positief advies. Dat zorgde voor gemor bij de inwoners van Stelen en oppositiepartij De Brugpartij interpelleerde de meerderheid erover op de gemeenteraad van februari.

Gebrek aan draagvlak

Enkele buurtbewoners spanden een beroepsprocedure aan tegen de toekenning van de vergunning. In beroep geeft het schepencollege nu een negatief advies. “Deze aanpassing van het advies, ten opzichte van de eerste adviesvraag, komt voort uit een gegroeid besef dat er een groot gebrek aan plaatselijk draagvlak is voor deze turbine”, klinkt het bij het schepencollege. “Daarbij lijkt het voor ons ook dat er bij de beslissing van de deputatie (te) weinig rekening werd gehouden met bekommernissen van de buurtbewoners, zoals we hadden gevraagd. Het deeldorp Stelen geeft aan dat zij al jaren onevenredig hinder ondervinden van grote en bovenlokale projecten.”