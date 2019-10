Muurschildering van ‘Den Tet’ siert nieuw danscafé Tipsy’s in Zammel Wouter Demuynck

14 oktober 2019

19u47 0 Geel Komend weekend heropent Femke Mannaerts (30) uit Westerlo de deuren van het voormalige legendarische Tet’s Café in Zammel (Geel) onder de nieuwe naam Tipsy’s. Femke was zelf twaalf jaar lang gerante van het café en wil van haar nieuwe zaak opnieuw een danscafé zoals weleer maken. Een knipoog naar ‘Den Tet’, de Zammelse volksfiguur naar wie het café destijds werd genoemd, kon dan ook niet ontbreken: hij en zijn varken ‘Tepke’ staan vereeuwigd op de muur van Tipsy’s.

Tet’s Café, gelegen op de hoek van de Grote Steenweg en Zammelseweg, kende bijna twintig jaar lang gouden tijden maar moest in 2016 de boeken neerleggen. In 2017 heropende de zaak onder een nieuwe uitbater als John’s Café, maar dat was geen lang leven beschoren. Deze vrijdag blaast nieuwe uitbaatster Femke Mannaerts het café weer nieuw leven in onder de naam Tipsy’s. Daarmee grijpt ze de kans die ze eerder had laten liggen. “Ik heb er zoveel spijt van gehad dat ik in 2016 de zaak niet heb overgenomen”, vertelt Femke. “Ik was toen echter recent bevallen en voelde mij er niet klaar voor. Het horeca-gevoel is toch altijd blijven kriebelen. Toen een klant mij erop wees dat het pand weer beschikbaar was, heb ik meteen al het nodige gedaan.”

Femke Mannaerts werkte zelf twaalf jaar lang als gerante van Tet’s Café, dat destijds mooie jaren kende als danscafé. Met Tipsy’s wil ze weer dezelfde richting inslaan. “Het wordt opnieuw een echt danscafé met dj en lichteffecten dat pas opent om 20 uur. De mensen moeten zich er kunnen amuseren en gek doen in een familiale sfeer. We starten bovendien met deels hetzelfde team van vroeger. We beleefden mooie jaren, al is het nu wel een andere tijd. Ik hoop dat ze terugkeren of dat we toch iets anders creëren, maar het is altijd een gok. Toch denk ik dat de mensen nog op zoek zijn naar zoiets. Ik kijk ernaar uit om weer in de vertrouwde omgeving te vertoeven en de klanten van vroeger te zien.”

Volgens Femke is het noodzakelijk voor cafés om te blijven vernieuwen. Zij en haar team zitten dan ook al boordevol ideeën wat activiteiten betreft. “Mensen drinken steeds vaker thuis, dus je moet nieuwe dingen uitvinden om ze te overtuigen op café te gaan. Daarom gaan we tijdens het weekend van Halloween het café helemaal in het thema inkleden en gaan we ook feestjes organiseren in het kader van Kerstmis en Nieuwjaar en staat er ook een retrofeestje op het programma. Mettertijd willen we ook met cocktails beginnen te werken.”

In Tipsy’s valt ook de muurschildering van ‘Den Tet’ op, een graag gezien volksfiguur in Zammel die in 2006 overleed. Hij werd geboren als Jos Laenen, maar kreeg op school de bijnaam ‘Den Tetteraar’ omdat hij zo graag babbelde en nadien werd dat ‘Den Tet’. Hij was zo bekend in het dorp dat Tet’s Café naar hem genoemd werd. In het café kwam hij ook geregeld mee feesten. Zelfs Paul Jambers wijdde destijds een documentaire aan hem, waarin onder meer te zien was hoe hij in zijn huis een varkentje genaamd ‘Tepke’ hield. Femke Mannaerts liet kunstenaar Jan De Backer, alias JanCart, ‘Den Tet’ en Tepke - gebaseerd op een beeld uit de documentaire - op de muur van het café schilderen zodat de babbelgrage man er nog altijd bij is.

Tipsy’s is donderdag tot zondag telkens van 20 tot 4 uur geopend. Tijdens het komende openingsweekend is de drank van 20 tot 22 uur volledig gratis.