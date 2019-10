Mona zorgt voor eerste viergeslacht in de familie Wouter Demuynck

23 oktober 2019

Met de geboorte van Mona Struyven op 4 september telt de familie Vos voor het eerst een viergeslacht. “We zijn heel trots”, zegt overgrootmoeder Gabriëlle Vos (85) uit Geel. Het geslacht bleef een verrassing tot bij de geboorte. “Als het een jongen werd, zou het een viergeslacht geweest zijn langs papa’s kant. Maar het is dus een meisje geworden, waardoor mijn kleindochter mij een viergeslacht gegeven heeft. Héél leuk dat ik zoiets nog mag meemaken.” De fiere mama is Lore Boeckx (27), die samen met haar echtgenoot Olivier Struyven en de kleine Mona in Turnhout woont. Grootmoeder Martine Baelus (53) uit Geel maakt het viergeslacht compleet.