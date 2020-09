Moeder (33) riskeert 10 maanden cel voor uitdoven van sigaret op buik van zoontje Jef Van Nooten

15 september 2020

18u15 0 Geel Een 33-jarige vrouw uit Geel riskeert een gevangenisstraf van 10 maanden voor de mishandeling van haar kinderen. Ze doofde onder andere een brandende sigaret uit op de buik van haar zoontje.

De vrouw uit Geel stond samen met haar vriend terecht voor inbreuken op de drugswetgeving. In hun diepvriezer werd 93 gram speed gevonden. “Die drugs snuiven ze op met een rietje”, verklaarde het 12-jarige zoontje van de vrouw tijdens het onderzoek.

Litteken

Diezelfde jongen was ook slachtoffer in een ander dossier waarvoor de 33-jarige I.V. zich moest verantwoorden: een dossier van kindermishandeling tegenover haar zoon en dochter. De vrouw sloeg en stampte haar kinderen niet alleen, ze doofde ook een sigaret uit op de buik van haar zoontje. De jongen hield er een litteken aan over. “Er zijn medische attesten dat het litteken afkomstig is van een uitgedoofde sigaret en de kinderen biechtten het voorval ook op aan een buurvrouw en een tante.”

Vrouw ontkent

De vrouw riskeert 18 maanden cel voor de drugsinbreuken, 10 maanden cel voor de kindermishandeling. Zelf ontkent ze dat ze haar kinderen ooit pijn heeft gedaan.

Vonnis op 13 oktober.