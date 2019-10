Missionaris Peter Gijs ontvangt 2.332 euro subsidie voor armoedeproject in Venezuela Wouter Demuynck

21 oktober 2019

14u53 2 Geel De Molse missionaris Peter Gijs en zijn parochieteam in Venezuela ontvingen afgelopen zondag een cheque van 2.332 euro aan subsidie van de stad Geel. Met allerlei projecten ondersteunen zij de arme inwoners van de Venezolaanse stad Valle de la Pascua.

Missionaris Peter Gijs probeert in de stad Valle de la Pascua de Venezolanen te ondersteunen en de armen een toekomst en vooruitzicht te bieden. Het parochieteam in Venezuela heeft meerdere kleinschalige werkgroepen opgericht, die elk een project uitwerken zoals een parochieapotheek, voedselbedeling, cursussen naai- en herstelwerk, familiebegeleiding, Engels voor beginners, koken in sombere tijden... De projecten vinden plaats in de armenwijk ‘La Concordia’.

Vrienden van de kapel

Peter Gijs mag jaarlijks op heel wat steun rekenen van de ‘Vrienden van de kapel’. Dat zijn regelmatige bezoekers van de kapel van Sas 7 in Geel en hebben als doel het sociaal contact onder de leden te bevorderen. Twee jaar geleden kwam de groep in contact met Peter, nadat zijn vader Hendrik overleed. Peter werkte toen al als missionaris in Venezuela. Sindsdien ondersteunen de ‘Vrienden van de kapel’ zijn project. Dankzij hen is er een groot Geels draagvlak voor het project.

De missionaris mocht de cheque in ontvangst nemen tijdens de missiezondag, waar ‘Vrienden van de kapel’ afscheid namen van hem. Peter vertrekt vandaag naar Venezuela en start zo met wat extra steun.