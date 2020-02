Mini-expo van Swa van Dael in foyer van cultuurcentrum de Werft Wouter Demuynck

25 februari 2020

13u23 1 Geel Nog tot 15 april loopt er in de foyer van cultuurcentrum De Werft een mini-expo van kunstenaar Swa van Dael.

De werken van kunstenaar Swa van Dael kenmerken zich vooral door heldere kleuren, organische lijnen en fantasiefiguren. De vele kleurrijke gestaltes staan onderling in contact aangezien hun ronde vormen steeds weer uit een andere figuur voortkomen.

Hallucinerende trip

“De kleurcombinaties die hij in zijn werk gebruikt kunnen voor de regels niet maar uiteindelijk klopt het in zijn werk. Alles wat hij schildert komt uit zijn eigen fantasie, die soms wel wat weg heeft van een hallucinerende trip, die dan veroorzaakt wordt door impulsen uit zijn omgeving. Het is een fascinerend universum dat toch verwant is aan de werkelijkheid”, stelt het cultuurcentrum de kunstenaar voor.