Mini-expo rond 25-jarig bestaan cultuurcentrum De Werft Wouter Demuynck

13 september 2019

16u26 0 Geel In de foyer van cultuurcentrum De Werft kan je vanaf vandaag een mini-tentoonstelling rond de 25ste verjaardag van het cultuurcentrum bekijken. Het cultuurcentrum stelt er de seizoenscovers van de afgelopen jaren tentoon, alsook enkele tentoonstellingsaffiches die in het verleden de revue zijn gepasseerd. De tentoonstelling is gratis en staat er nog tot 13 december 2019.

Voor het eerst in zijn geschiedenis bouwt De Werft in de foyer van het cultuurcentrum een bescheiden mini-expo op, over het aanbod van De Werft zelf. Aan de ene muur hangen ingekaderde cultuurbrochures, vanaf het prille begin in 1994 tot en met de mijlpaal van het 25-jarige bestaan in 2019. “Je krijgt een goed beeld van de krachtige beelden die vakkundig werden gekozen als seizoencovers”, klinkt het bij het cultuurcentrum.

“De reeks voorziet op het einde ook twee lege kaders, die aangeven dat de volgende twee seizoenen nu reeds in opmaak zijn. De programmatoren zijn al naarstig op zoek naar kwaliteitsvol aanbod voor een divers doelpubliek voor de volgende jaren.” Een tweede muur toont een tachtigtal tentoonstellingsaffiches - slechts een greep uit de meer dan honderd tentoonstellingen die De Werft de afgelopen jaren gestalte gaf.