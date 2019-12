Minder Mobielen Centrale en gezelschapsdienst zoeken vrijwilligers Wouter Demuynck

08 december 2019

13u58 0 Geel Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat de stedelijke sociale dienst de Minder Mobielen Centrale (MMC) en de gezelschapsdienst oprichtte. Ze zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het team te versterken.

De gezelschapsdienst richt zich tot Gelenaars die nood hebben aan gezelschap of toezicht overdag of ’s nachts, minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruikmaken van de Minder Mobielen Centrale.

Op dit moment telt de MMC 20 chauffeurs, bij de gezelschapsdienst zetten 16 vrijwilligers zich in. Er zijn nieuwe vrijwilligers nodig om de dienstverlening draaiende te houden. Je kan je kandidaat stellen als chauffeur of vrijwilliger bij de dienst sociale zorg via 014/56.71.20 of socialezorg@geel.be.

Chauffeurs ontvangen een kilometervergoeding (0,34 euro/km), bij de gezelschapsdienst krijg je een vergoeding van 2,60 euro per uur. Je kiest zelf hoeveel uren je wilt spenderen per week.