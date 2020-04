MIN Geel vraagt extra steun tijdens coronacrisis: “Meer en meer gezinnen zullen in armoede belanden als we nu niet ingrijpen” Wouter Demuynck

15 april 2020

14u10 4 Geel Mensen In Nood (MIN) Geel vraagt tijdens deze coronacrisis ook aandacht voor de mensen die ervoor al in armoede leefden. Volgens de organisatie zijn er eveneens inspanningen nodig om de armoedecurve af te vlakken. “Bij Covid-19 draait alles om het afvlakken van de besmettingscurve. Voor armoede is dit net hetzelfde: indien we nu niet ingrijpen, zullen meer en meer gezinnen in de armoede belanden”, zegt Mark Hendrickx, secretaris van MIN Geel.

De dertien vrijwilligers van MIN Geel helpen al 27 jaar kansarme gezinnen in Geel door hen te steunen en door te verwijzen naar instanties zoals het Sociaal Huis en de dienst Gelijke Kansen. “Maar de groep mensen die door de coronacrisis in moeilijkheden zal geraken is van een andere orde. Het grootste deel van de mensen die nu tijdelijk werkloos geworden is, wordt door allerlei maatregelen gesteund. Er is echter ook een groep die daar soms geen recht op heeft”, vertelt secretaris Mark Hendrickx.

Beperkte draagkracht

De organisatie wil voorbereid zijn om die mensen hulp te kunnen bieden, maar heeft een beperkte draagkracht aangezien ze momenteel al een 70-tal gezinnen helpt. “Alle Gelenaars kunnen helpen door financieel een bijdrage te storten. Het geld dat je normaal had gespendeerd aan een vakantie of cafébezoek kan je nu eventueel besteden om andere families en kinderen te helpen om te overleven.” Storten kan op het rekeningnummer BE55 7433 1203 2644 met de vermelding ‘corona 2020’.

Gelenaars kunnen zich ook zelf aanmelden als vrijwilliger om gezinnen in armoede te begeleiden. Je kan contact opnemen met de organisatie via mingeel@hotmail.com of op 014/59.38.08.