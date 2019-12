MIN Geel organiseert voedselinzameling in Delhaize Wouter Demuynck

21u06 0 Geel MIN (Mensen In Nood) Geel organiseert in het weekend van 13 en 14 december een inzameling van niet-bederfbare etenswaren aan de Delhaize van Geel, op Logen 6.

December is een feestmaand, maar voor mensen die het financieel moeilijk hebben is het eerder een eenzame of ongezellige maand. Daarom wil MIN Geel hen helpen door hen te verrassen met een voedselpakket.

“Samen met inzamelingen door enkele scholen, kerken en particulieren werd vorig jaar meer dan een ton voeding verdeeld onder Geelse gezinnen die het moeilijk hebben”, klinkt het bij MIN Geel. “We hopen dit jaar weer op de steun van vele mensen, want dankzij die hulp kunnen die gezinnen met warmte uitkijken naar de feestdagen.”