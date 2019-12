Miljoenste boom van Behaag onze Kempen staat in pastorijtuin van Larum Wouter Demuynck

07 december 2019

22u51 0 Geel In de pastorijtuin van Larum (Geel) plantten 33 leerlingen van de stedelijke basisschool vrijdag de miljoenste boom van ‘Behaag onze Kempen’. Joeri Cortens en Daan Janssens waren 25 jaar geleden amper 15 jaar oud toen ze van start gingen met de aanplantactie.

De actie ‘Behaag Onze Kempen’ ontstond 25 jaar geleden op initiatief van Daan Janssens en Joeri Cortens, die toen allebei 15 jaar oud waren en de drijvende krachten waren achter de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) in de Kempen. Door streekeigen bomen en planten te verkopen, wilden ze het potentieel voor natuur en biodiversiteit buiten de natuurreservaten opwaarderen.

Tractor

“Honderden kilometers hebben wij toen afgefietst om foldertjes te verdelen, houtkanten te inventariseren, landbouwers te overtuigen om terug houtkanten en fruitboomgaarden te planten. Die houtkanten gingen wij gratis planten met de jeugdvereniging en het plantgoed kochten we aan met de winst van de bomenverkoop bij particulieren”, herinnert Daan Janssens zich. “We hadden nog geen rijbewijs maar met een tractor mochten we wel al op de openbare weg, dus vonden we tractoren om de bestellingen de hele Kempen rond te voeren vanaf 5 uur ’s morgens. IJskoud was dat, op zo'n open tractor.”

“Het verdelen was telkens op een zaterdag en dus moesten vrijdag al die boompjes gesorteerd worden per besteller”, gaat Joeri Cortens verder. “Vele klasgenoten en JNM’ers meldden zich dan steevast officieel ziek op school omdat wij ze geëngageerd hadden om mee boompjes te gaan sorteren. Zeg maar klimaatspijbelen avant la lettre.”

Later bundelden JNM, Natuurpunt, Velt, IOK en bijna alle lokale Kempense besturen hun krachten voor Behaag onze Kempen. Ieder najaar organiseren de partners de actie, waarbij ze streekeigen bomen en planten aan voordelige prijzen verkopen. Jaarlijks mobiliseert de actie meer dan 100 verschillende vrijwilligers en zo’n 800 bestellers. Na 25 jaar is Behaag onze Kempen goed voor 971.000 aangeplante bomen en struiken, 12.400 fruitbomen, 12.300 bessenstruiken en 4.300 vruchtbomen.

Kerselaar in pastorijtuin

In Geel kreeg een kerselaar de eer de miljoenste boom van Behaag onze Kempen te zijn. De 33 leerlingen van het vierde leerjaar van de plaatselijke stedelijke basisschool mochten hun mouwen opstropen om de boom aan te planten in de pastorijtuin van Larum. “Prachtig om zien hoe enthousiast de kinderen meewerken. Ze maakten tekeningen voor de verjaardag van Behaag onze Kempen en kunnen terecht trots zijn dat ze de miljoenste boom goede zorgen gaven”, aldus Joeri Cortens.

De stad Geel verleende al sinds de start van Behaag onze Kempen haar medewerking aan de actie. “Dat loont, want een 700-tal Gelenaars bestelden bij Behaag onze Kempen, goed voor zo’n 70.000 bomen in onze stad. Zo zijn we één van de koplopers van alle deelnemende gemeenten. Deze bomen creëren ook heel wat lokaal voedsel en biodiversiteit. Dat bevordert de leefbaarheid van onze stad en komt daarenboven het milieu en onze gezondheid ten goede”, aldus schepen van Milieu en Natuur Bart Julliams (N-VA). “We zijn trots dat de miljoenste boom in onze deelgemeente Larum prijkt in de vernieuwde pastorijtuin. Zo kan iedereen meesmullen van de vruchten van deze kerselaar. We onthulden een infobord om zo ook onze burgers te sensibiliseren.”