Militair riskeert 5 jaar cel voor buitensporig geweld: “Hij is opgeleid om de maatschappij te beschermen. Maar op deze manier kunnen er doden vallen” Jef Van Nooten

03 februari 2020

13u28 0 Geel Een militair (36) uit Geel riskeert een gevangenisstraf van 5 jaar voor een hele reeks geweldplegingen. Hij sloeg mensen bewusteloos, deelde een kopstoot uit en verwondde zelfs iemand met een mes. “Als militair is hij op kosten van de maatschappij opgeleid om de maatschappij te beschermen. Maar als we hem laten doen, kunnen er doden vallen”, zegt aanklager Sophie Bruyninckx.

Slagen en verwondingen, bedreigingen, verboden wapenbezit, woonstschennis, drugsbezit en voorbereidende handelingen voor een cannabisplantage. De lijst aan tenlasteleggingen tegen de 36-jarige D.V. uit Geel is lang. Het openbaar ministerie tilt vooral zwaar aan de geweldplegingen. Drie keer op enkele weken tijd heeft de militair – die momenteel op non-actief staat – zwaar uitgehaald naar zijn slachtoffers. Een eerste keer op 7 januari 2019. De militair werd gehinderd bij een parkeermanoeuvre. Hij stapte uit en sloeg zijn slachtoffer zonder iets te zeggen in het gezicht.

Deur ingetrapt

Het tweede incident volgde op 29 januari 2019. D.V. trok naar een kennis uit Herselt. “Hij trapte de deur in bij het slachtoffer en sloeg hem bewusteloos door drie klappen op zijn hoofd te geven”, zegt openbaar aanklager Sophie Bruyninckx. Tijdens het onderzoek bleek dat hij zijn slachtoffer ook al sinds december 2018 bedreigde via sms-berichten.

Mes

Op 12 februari ging de man opnieuw door het lint. Enkele dagen voordien was de auto van D.V. gestolen uit een garage in Beerse. Hij lokte de vermoedelijke dief naar een bos. “Zogezegd om te praten. Maar hij gaf het slachtoffer een kopstoot en haalde een groot mes boven. Hij zette dat met op de keel en sneed er mee in de nek, kaak en een oor van zijn slachtoffer”, aldus nog de aanklager. “Tijdens zijn arrestatie werd een vuurwapen gevonden waarvoor hij geen vergunning had.”

Buitensporig geweld

De openbare aanklager heeft naar eigen zeggen geen andere keuze dan een effectieve gevangenisstraf van 5 jaar te vragen voor de militair. Alleen dan kan de maatschappij tegen hem beschermd worden. “Hij is een losgeslagen projectiel. Een geweldenaar die voor niks terug deinst”, motiveert Sophie Bruyninckx de strafvordering. “Zijn dossier verontrust mij. Als militair heeft hij op kosten van de maatschappij geleerd hoe hij met bepaalde situaties moet omgaan. Maar de technieken die hij tijdens die opleiding geleerd heeft om de maatschappij te beschermen, gebruikt hij nu tegen zijn slachtoffers. Het gaat telkens om buitensporig geweld. Als je zo uithaalt met een mes, kan het verkeerd aflopen. Er kunnen doden vallen als we hem laten doen.”

Niet impulsief

Meester Freddy Mols, advocaat van D.V. vindt een strafeis van 5 jaar disproportioneel. “De stelling dat hij een losgeslagen projectiel is, komt niet overeen met de bevindingen van de gerechtspsychiater. Die zegt dat mijn cliënt doorgaans niet impulsief reageert”, aldus Freddy Mols.

Stabiliteit

De advocaat probeerde een uitleg te geven voor het gedrag van D.V. “Hij komt uit het leger. Dat is een beschermd milieu met veel structuur. Na enkele missies probeerde hij zijn plaats in het dagelijkse leven weer op te nemen, maar dat ging niet van een leien dakje. Hij leerde fouten vrienden kennen en is meegezogen in het drugswereld. Na zijn voorhechtenis van 5 maanden heeft hij opnieuw stabiliteit en een vaste structuur in zijn leven gevonden. Hij heeft een vaste relatie en is klaar om zijn rol in de maatschappij terug op te nemen.”

Geen beroepscrimineel

Volgens de advocaat zou het jammer zijn om D.V. nu 5 jaar naar de gevangenis te sturen. “Hij is geen beroepscrimineel, maar is op het verkeerde moment in contact gekomen met de verkeerde mensen.”

Vonnis op 2 maart.