Militair krijgt 2 jaar voorwaardelijk voor buitensporig geweld Jef Van Nooten

02 maart 2020

10u43 0 Geel Een 36-jarige militair uit Geel is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. De man maakte zich Een 36-jarige militair uit Geel is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. De man maakte zich enkele keren schuldig aan buitensporig geweld

De 36-jarige D.V. uit Geel had als militair enkele missies achter de rug. Daarna probeerde hij zijn dagelijkse leven weer op te bouwen, maar dat verliep niet zonder slag of stoot.

Bewusteloos

De militair – die momenteel op non-actief staat – heeft begin 2019 op enkele weken tijd drie keer buitensporig geweld gebruikt. Op 7 januari sloeg hij een slachtoffer in het gezicht tijdens een discussie in het verkeer. Op 29 januari 2019 trapte hij in Herselt een deur in om vervolgens de bewoner bewusteloos te slaan door hem drie klappen op het hoofd te geven. Op 12 februari volgde het derde incident. De militair lokte de vermoedelijke dief van zijn wagen naar een bos. Zogezegd om te praten. Maar hij gaf het slachtoffer een kopstoot en haalde een groot mes boven. Hij zette dat mes op de keel en sneed er mee in de nek, kaak en een oor van zijn slachtoffer.

Voorhechtenis

De rechtbank veroordeelt hem tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Alleen de vijf maanden die hij in voorhechtenis zat, zijn effectief. Om niet terug achter de tralies te vliegen, moet de man zich ook laten begeleiden voor zijn drugsgebruik en iets doen aan zijn agressieproblematiek. De militair krijgt ook een boete van 8.000 euro, waarvan 1.600 euro effectief.