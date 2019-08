Milieuboot vaart na vier jaar weer door de Kempen Wouter Demuynck

09 augustus 2019

14u02 0 Geel Na vier jaar vaart de milieuboot in september weer door de Kempen op de kanalen Dessel-Turnhout-Schoten, Bocholt-Herentals en het Albertkanaal. Op de boot maak je samen met je familie, vereniging of milieuraad op een interactieve manier kennis met de waterloop in eigen streek.

Tijdens de drie uur durende tocht met de milieuboot gebeurt er veel meer dan alleen maar varen. Je maakt kennis met alle aspecten van het kanaal, de omgeving, het leven op, om en in het water. “Aan boord is een laboratorium waar je helpt bij het bepalen van de waterkwaliteit van de waterloop waar je op vaart. Je ontdekt waarom integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling zo belangrijk zijn”, aldus Riet Van Mieghem, projectleider van De Milieuboot vzw, die zich via verschillende activiteiten inzet voor een duurzaam en integraal waterbeheer van onze Vlaamse rivieren en kanalen. Tijdens de week zijn er educatieve milieuboottochten voor scholen.

Op 21 september vertrekt de boot om 10 uur in Arendonk, onder de brug van de N139 aan Voorheide, om zo richting Dessel en Mol te varen. Op zaterdag 28 september is er ook een boottocht die start om 10 uur, ditmaal met als startplaats de Sasachtweg, tussen de sluis en de brug van de N19, in Geel. Inschrijven is verplicht en kan via https://www.milieuboot.be/inschrijf_formulier.php. Volwassenen betalen 8 euro, wie jonger is dan 18 betaalt 4 euro.