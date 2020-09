Michiel (33) overlijdt na klap tegen boom: “Je vrolijkheid en humor zullen me altijd bijblijven” Wouter Demuynck

14 september 2020

18u18 3 Geel In de nacht van zaterdag op zondag is de 33-jarige Michiel Lauwers uit Geel overleden bij een ongeval op het kruispunt van Turnhoutsebaan met Roerdompstraat in Ten Aard. Hij overleefde een klap tegen een boom niet.

Het ongeval gebeurde zondagochtend rond 2.30 uur. Op het kruispunt van de Turnhoutsebaan met Roerdompstraat in Geel-Ten Aard belandde de bestuurder tegen een boom. Slachtoffer Michiel Lauwers (33), die alleen in zijn wagen zat, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken. “Vermoedelijk reed de bestuurder aan hoge snelheid en verloor hij zo de controle over het stuur. Uiteindelijk is hij dan tegen een boom gereden”, klinkt het bij een woordvoerder van het parket.

Vrolijkheid en humor

Op sociale media regent het berichten van vrienden en kennissen die het overlijden van Michiel niet kunnen vatten. Op de plaats van het ongeval hebben vrienden intussen ook enkele bloemen neergelegd.

“Zo onverwacht uit het leven weggenomen, maar je vrolijkheid en humor zullen me altijd bijblijven. We gaan je missen, makker. Je bent veel te vroeg van ons weggegaan. We hebben zulke mooie tijden meegemaakt. Het eerstvolgende feestje is voor jou”, klinkt het onder meer. “Ik kan het echt niet vatten, ik wil het echt niet geloven. Woorden schieten mij momenteel te kort”, schrijft een vriendin.