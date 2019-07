Mia en Herman vieren hun vijftigste huwelijksverjaardag Jurgen Geyselings

19u05 0 Geel Mia Vangenechten (72) en Herman Van de Poel (72) wonen aan de Molseweg in Geel en zijn reeds 50 jaar gelukkig getrouwd. Ze vierden hun gouden huwelijksverjaardag op 12 juli.

Het koppel leerde elkaar kennen op achttienjarige leeftijd op Kapellekeskermis en vormt nog steeds een gelukkig paar. Uit hun huwelijk ontstonden twee kinderen gevolgd door twee kleinkinderen. Mia was haar ganse leven huisvrouw en zorgde in het huishouden voor de was en de plas. Herman was zijn ganse carrière aan de slag bij Alcatel en Johnson Controls als European Facility Manager. Samen richtten ze destijds ook de dansclub op van Geel Bel, waar Herman ook voorzitter van was. Ze hebben een tiental jaar samen gedanst in de club met de voorkeur voor Latin en Ballroom dansen. De hedendaagse hobby’s van het koppel zijn wandelen, eten, drinken en vooral genieten van wat het leven te bieden heeft.