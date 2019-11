Meer dan 900 oude beelden uit Ten Aard tentoongesteld Wouter Demuynck

14 november 2019

18u43 0 Geel Voorbeeldig Geel, dat foto- en videomateriaal van Geelse deeldorpen en verenigingen over de eeuwen heen toont, trekt komend weekend naar Ten Aard. Het beeldmateriaal komt deels uit de collectie van het stadsarchief, maar vooral de inzamelacties bij de verenigingen en inwoners leverden veel materiaal op.

Tijdens Voorbeeldig Geel worden er onder meer foto’s van verenigingen en stoeten - zoals het zangkoor, de jeugdbeweging, toneel en sport -, beelden en postkaarten van Ten Aard en oude klasfoto’s getoond. Al het beeldmateriaal, met in totaal meer dan 900 beelden, wordt getoond op grote, digitale schermen. Per scherm is er een thematische opdeling. Ondertussen kun je in het praatcafé een drankje nuttigen en gezellig keuvelen.

Het stadsarchief vraagt ook de hulp van de bezoekers bij het beschrijven van de foto’s, zoals namen en datums. Nadien worden alle gegevens verwerkt en kun je alle beelden met de beschrijving terugvinden op www.erfgoedbankgeel.be.

Per jaar landt Voorbeeldig Geel in twee deeldorpen. De volgende editie vindt plaats in de eerste helft van 2020, in Sint-Dimpna. Wie nog materiaal heeft over een van de Geelse gehuchten, kan contact opnemen met het stadsarchief of met Karel Swolfs (karel.swolfs@telenet.be).