Meer dan 1.000 zonnepanelen op stedelijke gebouwen Wouter Demuynck

06 september 2019

15u35 0 Geel Naast bijenkasten staan er op het stadhuis en de bib voortaan ook zonnepanelen. Ook op het Sociaal Huis, de Bogaard en andere stedelijke gebouwen werden zonnepanelen geplaatst. Daarmee staat de teller momenteel op 1.123 zonnepanelen die op stedelijke gebouwen liggen.

De stad Geel pakt haar energieverbruik aan met hulp van het Vlaams Energiebedrijf en koos voor een totaalaanpak in de vorm van een energieprestatiecontract met Cofely Services. In het contract zijn tien stedelijke gebouwen opgenomen. In die gebouwen zal er 45% op elektriciteitsverbruik en 18% op aardgasverbruik bespaard worden.

“Via een energieprestatiecontract wordt het bedrijf dat energiediensten levert, in dit geval Cofely Services, verplicht deze energiebesparing jaarlijks te bereiken. Cofely Services heeft een pakket aan energiebesparende maatregelen voorzien van 1,7 miljoen euro. Gedurende twaalf jaar betaalt de stad deze investeringen terug met een deel van de energiebesparing. Zo zorgt een energieprestatiecontract ervoor dat er geen druk staat op het budget.”

In totaal zijn er 1.123 zonnepanelen op stedelijke gebouwen geplaatst, verdeeld over het stadhuis, het sociaal huis, de bibliotheek, de Bogaard, de stedelijke basisschool Burgstraat en de kunstacademie in de Kollegestraat. Andere energiebesparende maatregelen zijn onder meer de vernieuwing van vier stookplaatsen met warmte-krachtkoppeling en energiezuinige ketels en de vernieuwing van de verlichting door LED in alle tien gebouwen.